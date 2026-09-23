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Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi

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Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 1
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 2
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 3
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 4
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 1
  • Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 2
  • Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 3
  • Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 4
  • Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&amp;Yang, Wi-Fi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
13 210 руб.  29 690 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 561203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi
13 210 руб. -56%
29 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
63х32х32
Вес, кг.
6.65

Описание товара Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi

Очиститель воздуха Electrolux знает, как сделать воздух чистым. Автоматические и индивидуальные режимы позволяют быстро создать правильные условия для здоровой жизни круглый год:. Датчик РМ2.5 ведет непрерывный мониторинг воздуха в помещении и, при необходимости, запускает эффективный режим для быстрого очищения воздуха от опасных невидимых частиц, вирусов, аллергенов и бактерий. Цветовая индикация на дисплее информирует о состоянии воздуха в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Очиститель воздуха Electrolux знает, как сделать воздух чистым. Автоматические и индивидуальные режимы позволяют быстро создать правильные условия для здоровой жизни круглый год:. Датчик РМ2.5 ведет непрерывный мониторинг воздуха в помещении и, при необходимости, запускает эффективный режим для быстрого очищения воздуха от опасных невидимых частиц, вирусов, аллергенов и бактерий. Цветовая индикация на дисплее информирует о состоянии воздуха в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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