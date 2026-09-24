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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 11
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 12
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 13
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 14
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 11
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 12
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 13
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 14
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
32х23х23
Вес, кг.
1.9

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-950 ET подходит для напольной или настольной установки. Подсветка корпуса превращает устройство в необычный элемент декора. С помощью сенсорных кнопок вы можете настраивать режим работы, интенсивность испарения и направление потока пара. Увлажнитель с емкостью на 4.5 л воды может работать непрерывно 11 часов.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-950 ET подходит для напольной или настольной установки. Подсветка корпуса превращает устройство в необычный элемент декора. С помощью сенсорных кнопок вы можете настраивать режим работы, интенсивность испарения и направление потока пара. Увлажнитель с емкостью на 4.5 л воды может работать непрерывно 11 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - данный товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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