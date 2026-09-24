Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 702849
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 700 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х23х23
Вес, кг.
1.9
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-950 ET подходит для напольной или настольной установки. Подсветка корпуса превращает устройство в необычный элемент декора. С помощью сенсорных кнопок вы можете настраивать режим работы, интенсивность испарения и направление потока пара. Увлажнитель с емкостью на 4.5 л воды может работать непрерывно 11 часов.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-950 ET подходит для напольной или настольной установки. Подсветка корпуса превращает устройство в необычный элемент декора. С помощью сенсорных кнопок вы можете настраивать режим работы, интенсивность испарения и направление потока пара. Увлажнитель с емкостью на 4.5 л воды может работать непрерывно 11 часов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - данный товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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