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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU купить с доставкой в Москве
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU

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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 1
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 2
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 3
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 4
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 5
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 6
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 7
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 8
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 9
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 10
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 11
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 12
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнители воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
32 ч
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 1
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 2
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 3
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 4
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 5
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 6
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 7
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 8
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 9
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 10
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 11
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 12
  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657145
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнители воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, уровня воды
Фильтры
HEPA-фильтр
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
350 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Пульт ДУ
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
28
Продолжительность работы
32 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х23
Вес, кг.
2.19

Описание товара Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU

Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 выделяет до 350 мл ультратонких капель воды в час. А благодаря большому резервуару объемом в 4,5 л увлажнитель воздуха может непрерывно работать до 32 часов без дозаправки. Благодаря встроенным датчикам увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 реагирует на изменения влажности воздуха в помещении и автоматически регулирует её для поддержания на оптимальном уровне. Резервуар для воды оснащен прозрачным индикатором уровня воды. Следить за уровнем воды можно не поднимая крышку. Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 оснащен вращающимся распылителем, который поворачивается на 360, обеспечивая охват всего помещения без необходимости постоянного перемещения. Конструкция с плавающей пластиной увлажняет воздух с минимальным шумом до 38 дБ, гарантируя хороший ночной сон.

Отзывы о товаре Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнители воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, уровня воды
Фильтры
HEPA-фильтр
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
350 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Развернуть
Регулировка направления увлажнения
да
Пульт ДУ
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
28
Продолжительность работы
32 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 выделяет до 350 мл ультратонких капель воды в час. А благодаря большому резервуару объемом в 4,5 л увлажнитель воздуха может непрерывно работать до 32 часов без дозаправки. Благодаря встроенным датчикам увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 реагирует на изменения влажности воздуха в помещении и автоматически регулирует её для поддержания на оптимальном уровне. Резервуар для воды оснащен прозрачным индикатором уровня воды. Следить за уровнем воды можно не поднимая крышку. Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 оснащен вращающимся распылителем, который поворачивается на 360, обеспечивая охват всего помещения без необходимости постоянного перемещения. Конструкция с плавающей пластиной увлажняет воздух с минимальным шумом до 38 дБ, гарантируя хороший ночной сон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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