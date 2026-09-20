Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2 EU BHR6026EU
Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 выделяет до 350 мл ультратонких капель воды в час. А благодаря большому резервуару объемом в 4,5 л увлажнитель воздуха может непрерывно работать до 32 часов без дозаправки. Благодаря встроенным датчикам увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 реагирует на изменения влажности воздуха в помещении и автоматически регулирует её для поддержания на оптимальном уровне. Резервуар для воды оснащен прозрачным индикатором уровня воды. Следить за уровнем воды можно не поднимая крышку. Увлажнитель Xiaomi Smart Humidifier 2 оснащен вращающимся распылителем, который поворачивается на 360, обеспечивая охват всего помещения без необходимости постоянного перемещения. Конструкция с плавающей пластиной увлажняет воздух с минимальным шумом до 38 дБ, гарантируя хороший ночной сон.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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