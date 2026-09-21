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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700562
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения
Емкость резервуара для воды
2
Расход воды, мл/ч
150 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный

Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения
Емкость резервуара для воды
2
Расход воды, мл/ч
150 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Описание
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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