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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L

25 Отзывы
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 5
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 6
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 7
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Продолжительность работы
12 ч
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 990 руб.  3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296128
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Индикация
температуры, уровеня влажности, режима работы
Емкость резервуара для воды
5
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
12 ч
Габаритные размеры
34,5х19х19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х20
Вес, кг.
1.9

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L

Очиститель и увлажнитель воздуха Deerma — это компактное и современное устройство, созданное для поддержания комфортного уровня влажности в вашем помещении. Благодаря ультразвуковой технологии, этот увлажнитель эффективно преобразует воду в мягкий туман, равномерно распределяясь по комнате и обеспечивая свежесть и комфорт. С весом всего 1,2 кг это настольное устройство легко впишется в интерьер вашего дома или офиса, не занимая много пространства. Возможность регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения позволяет настроить устройство в соответствии с вашими потребностями, обеспечивая оптимальный уровень увлажненности в любое время. Deerma оснащен вместительным 5-литровым резервуаром для воды, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частых дозаправок. Устройство питается от сети, потребляя всего 25 Вт, что делает его экономичным решением для ежедневного использования. Увлажнитель имеет функцию ароматизации, добавляя в воздух ваш любимый аромат и создавая атмосферу уюта и релаксации. Это устройство не только увлажняет воздух, но и позволяет наполнить его приятными запахами, способствуя созданию гармоничной обстановки. Deerma — это надежный и функциональный помощник в заботе о вашем здоровье и комфорте дома или на работе.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L

Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Кисткин Павел

Достоинства:


Комментарий:
Конечно отсутствие верхнего залива значительный минус этой модели. Сильно усложняет эксплуатацию.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
не хватает поплавка для показания уровня воды в баке. итак дополню... спустя неделю использования воду потребляет как не в себя даже на самой маленькой скорости. спустя какое то время после включения из любого режима работы переходит в максимальный,а это расход воды и вся площадь вокруг увлажнителя в воде. з.ы. воду использую дистиллированную.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
иванова

Достоинства:


Комментарий:
стало свежо в спальне, намного лучше дышать. раньше вечно был открыт балкон, то что жарко от батареи. включила увлажнялку и словила дикий кайф от прохлады) через время дополню отзыв :* пс: немного собирается водичка вокруг него, но это не проблема, у всех увлажнителей так (это для тех кто пишет про минусы) дополняю: увлажнитель включаю каждую ночь и на дневные сны малыша. разница ощущается, кожа и волосы стали лучше выглядеть, так же нет «сухих» в носу
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Нелли Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает увлажнитель воздуха но выключается только если вынуть из разметки ,это не правильно ,покупала в подарок , очень не приятно,когда приходит с проблемами товар ,и ты уже его оплатил , конечно не стали возвращать ,т.к.уже вскрыли и стали пробовать ,а он не выключаться как заявлено ,поэтому ,совет ,выбирайте правильных продавцов.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Очень замечательно хорошо работает спасибо вам огромное
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целое, упаковка не нарушена, 4 литра воды уходит за 2 дня эксплуатации, распыление хорошее, осадка из воды на поверхности где стоит увлажнитель нет, со своей функцией справляется на отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
получила товар хорошо упакованы, всё целое и работает. Это первый увлажнитель так что сравнивать не чем. Работает тихо а вокруг него все мокрое.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, конечно, вау А дальше. Ну во первых он действительно протекает, но не просто так, а от лёгкого касания верхушки Во вторых, если сильный пар, то внизу на полу скапливается много воды, поэтому надо поднимать или меньше уровень В третьих не самая Удобная система залива воды Но в целом все не так плохо
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель без лишних (для меня) наворотов. Встроенные термометр, гигрометр, часы, светильник мне были не нужны. Со своей функцией справляется отлично. Спасибо продавцу за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Арев П.

Достоинства:


Комментарий:
увлажнитель супер. воздух сразу ощущается другой. но курьер,это просто хам!!! швырнул заказ и уехал. слава богу не повредил ничего.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо, посторонних запахов нет, всё устраивает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
У меня таких 2,один на работе.Ято ещё надо писать).
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель по соотношению цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
светлана э.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший увлажнитель, с поставленной задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Шамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
До этого больше года пользовался другой моделью этого бренда с экранчиком и датчиками влажности и температуры. Скажу что не стоит переплачивать за эти датчики и настройки, потому что они все равно будут работать не корректно, и из всего этого самое важное - интенсивность подачи пара. А именно в этой модели без экранчика ее можно настраивать с минимальным шагом. Прошлая модель тоже хороша, и не отличается ничем от этой кроме как экранчиком и датчиками. И она тоже работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель. Залив не напрягает, влажность держит по всей комнате ок. 20 кв. Так как он стоит в противоположной стороне от гигрометра
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Большой бак на 5л, почти не шумный, только слышно как водичка капает. Соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
София П.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий такой же работает уже три года, заказала ещё один для цветов. Нравится, но с аромамаслами лучше не использовать
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Георгий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не совсем удобно набирать воду в бак, она набирается снизу. А в общем работоспособнособный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала другой этой марки. Этим очень довольна. Легко работать. И бесшумный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель, для комнаты в 20 кв.м хватает. На полную мощность лучше не включать, образуется лужа вокруг.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока что не понятно на сколько увлажняет воздух в комнате, особо изменений не заметила Как и у многих, остаётся сильный конденсат сверху, и ковер уже влажный от этого Работает достаточно бесшумно, иногда слышно как течет вода
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Алина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный увлажнитель. Объем достаточный. Работает бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Уже третий покупаю, во всех комнатах зимой воздух супер
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, будем наблюдать дальше . В управлении простейший



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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Индикация
температуры, уровеня влажности, режима работы
Емкость резервуара для воды
5
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
12 ч
Габаритные размеры
34,5х19х19
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель и увлажнитель воздуха Deerma — это компактное и современное устройство, созданное для поддержания комфортного уровня влажности в вашем помещении. Благодаря ультразвуковой технологии, этот увлажнитель эффективно преобразует воду в мягкий туман, равномерно распределяясь по комнате и обеспечивая свежесть и комфорт. С весом всего 1,2 кг это настольное устройство легко впишется в интерьер вашего дома или офиса, не занимая много пространства. Возможность регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения позволяет настроить устройство в соответствии с вашими потребностями, обеспечивая оптимальный уровень увлажненности в любое время. Deerma оснащен вместительным 5-литровым резервуаром для воды, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частых дозаправок. Устройство питается от сети, потребляя всего 25 Вт, что делает его экономичным решением для ежедневного использования. Увлажнитель имеет функцию ароматизации, добавляя в воздух ваш любимый аромат и создавая атмосферу уюта и релаксации. Это устройство не только увлажняет воздух, но и позволяет наполнить его приятными запахами, способствуя созданию гармоничной обстановки. Deerma — это надежный и функциональный помощник в заботе о вашем здоровье и комфорте дома или на работе.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Кисткин Павел

Достоинства:


Комментарий:
Конечно отсутствие верхнего залива значительный минус этой модели. Сильно усложняет эксплуатацию.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
не хватает поплавка для показания уровня воды в баке. итак дополню... спустя неделю использования воду потребляет как не в себя даже на самой маленькой скорости. спустя какое то время после включения из любого режима работы переходит в максимальный,а это расход воды и вся площадь вокруг увлажнителя в воде. з.ы. воду использую дистиллированную.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
иванова

Достоинства:


Комментарий:
стало свежо в спальне, намного лучше дышать. раньше вечно был открыт балкон, то что жарко от батареи. включила увлажнялку и словила дикий кайф от прохлады) через время дополню отзыв :* пс: немного собирается водичка вокруг него, но это не проблема, у всех увлажнителей так (это для тех кто пишет про минусы) дополняю: увлажнитель включаю каждую ночь и на дневные сны малыша. разница ощущается, кожа и волосы стали лучше выглядеть, так же нет «сухих» в носу
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Нелли Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает увлажнитель воздуха но выключается только если вынуть из разметки ,это не правильно ,покупала в подарок , очень не приятно,когда приходит с проблемами товар ,и ты уже его оплатил , конечно не стали возвращать ,т.к.уже вскрыли и стали пробовать ,а он не выключаться как заявлено ,поэтому ,совет ,выбирайте правильных продавцов.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Очень замечательно хорошо работает спасибо вам огромное
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целое, упаковка не нарушена, 4 литра воды уходит за 2 дня эксплуатации, распыление хорошее, осадка из воды на поверхности где стоит увлажнитель нет, со своей функцией справляется на отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
получила товар хорошо упакованы, всё целое и работает. Это первый увлажнитель так что сравнивать не чем. Работает тихо а вокруг него все мокрое.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, конечно, вау А дальше. Ну во первых он действительно протекает, но не просто так, а от лёгкого касания верхушки Во вторых, если сильный пар, то внизу на полу скапливается много воды, поэтому надо поднимать или меньше уровень В третьих не самая Удобная система залива воды Но в целом все не так плохо
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель без лишних (для меня) наворотов. Встроенные термометр, гигрометр, часы, светильник мне были не нужны. Со своей функцией справляется отлично. Спасибо продавцу за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Арев П.

Достоинства:


Комментарий:
увлажнитель супер. воздух сразу ощущается другой. но курьер,это просто хам!!! швырнул заказ и уехал. слава богу не повредил ничего.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо, посторонних запахов нет, всё устраивает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
У меня таких 2,один на работе.Ято ещё надо писать).
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель по соотношению цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
светлана э.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший увлажнитель, с поставленной задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Шамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
До этого больше года пользовался другой моделью этого бренда с экранчиком и датчиками влажности и температуры. Скажу что не стоит переплачивать за эти датчики и настройки, потому что они все равно будут работать не корректно, и из всего этого самое важное - интенсивность подачи пара. А именно в этой модели без экранчика ее можно настраивать с минимальным шагом. Прошлая модель тоже хороша, и не отличается ничем от этой кроме как экранчиком и датчиками. И она тоже работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель. Залив не напрягает, влажность держит по всей комнате ок. 20 кв. Так как он стоит в противоположной стороне от гигрометра
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Большой бак на 5л, почти не шумный, только слышно как водичка капает. Соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
София П.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий такой же работает уже три года, заказала ещё один для цветов. Нравится, но с аромамаслами лучше не использовать
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Георгий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не совсем удобно набирать воду в бак, она набирается снизу. А в общем работоспособнособный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала другой этой марки. Этим очень довольна. Легко работать. И бесшумный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный увлажнитель, для комнаты в 20 кв.м хватает. На полную мощность лучше не включать, образуется лужа вокруг.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока что не понятно на сколько увлажняет воздух в комнате, особо изменений не заметила Как и у многих, остаётся сильный конденсат сверху, и ковер уже влажный от этого Работает достаточно бесшумно, иногда слышно как течет вода
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Алина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный увлажнитель. Объем достаточный. Работает бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Уже третий покупаю, во всех комнатах зимой воздух супер
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, будем наблюдать дальше . В управлении простейший


Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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