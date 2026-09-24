Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 702852
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х22х17
Вес, кг.
1.01
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
Ультразвуковой увлажнитель BALLU UHB-410 – идеальное решение для восстановления комфортного микроклимата с заботой о всей семье. Полноразмерный сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением поможет подобрать необходимую скорость увлажнения для разных помещений. Предусмотрен ночной режим для отключения подсветки дисплея. Особое внимание уделено безопасности – в устройстве предусмотрена функция защиты от детей, которая блокирует панель управления. Прозрачный корпус бака позволит постоянно отлеживать уровень воды, а верхний залив облегчит процесс добавления необходимого количества жидкости. С помощью специальной аромакапсулы можно провести полноценный сеанс ароматерапии с водорастворимыми маслами.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Ультразвуковой увлажнитель BALLU UHB-410 – идеальное решение для восстановления комфортного микроклимата с заботой о всей семье. Полноразмерный сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением поможет подобрать необходимую скорость увлажнения для разных помещений. Предусмотрен ночной режим для отключения подсветки дисплея. Особое внимание уделено безопасности – в устройстве предусмотрена функция защиты от детей, которая блокирует панель управления. Прозрачный корпус бака позволит постоянно отлеживать уровень воды, а верхний залив облегчит процесс добавления необходимого количества жидкости. С помощью специальной аромакапсулы можно провести полноценный сеанс ароматерапии с водорастворимыми маслами.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - стоимость товара 2380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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