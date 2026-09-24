Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
2 699 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
Создание оптимального микроклимата в пространстве очень важно для хорошего самочувствия и поддержания высокой работоспособности. Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 поможет позаботиться о себе за работой, ночью и даже во время занятий спортом, поддерживая нужный уровень влажности, нормализуя сон и поддерживая отличное состояние кожи. На мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования – в комплект входит специальных фильтр-картридж, избавляющий воду от излишков солей. Воду в увлажнитель можно добавлять непосредственно из-под крана, не снимая крышку с прибора. Надежное механическое управление делает использование прибора комфортным и удобным. Система безопасности автоматически отключит увлажнитель при случайном опрокидывании или недостаточном уровне воды.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
-
В наличииЦена 11 430 руб. 23 750 руб.2858 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 13 210 руб. 29 690 руб.3303 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Отзывы о товаре Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345