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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный

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Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 6
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 7
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 8
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 9
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 10
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 11
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 12
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 13
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 14
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 15
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 16
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 17
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 18
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 19
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 20
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
20 ч
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 18
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 19
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 20
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700509
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Характеристики

Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
5.5
Расход воды, мл/ч
280 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
20 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х21
Вес, кг.
1.77

Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный

Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA – надежная и высокопроизводительная ультразвуковая модель, обладающая изящным дизайном и компактными размерами. Прибор размещается на столе в помещении площадью не более 40 кв.м. Прозрачный бак для воды вмещает в себя 5.5 л. При расходе, не превышающем 280 мл/ч, такого объема хватит на многие часы непрерывного функционирования увлажнителя. Пользователям, которые хотят оградить себя от сухого воздуха не только днем, но и ночью, также понравится низкий уровень шума прибора, не превышающий 35 дБ. Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA порадует расширенным функционалом и удобной настройкой интенсивности испарения. В данной модели присутствует гигростат, который позволит прибору поддерживать заданный уровень влажности в помещении. Благодаря верхнему заливу воды вам больше не придется нести резервуар на кухню или в ванную комнату для того, чтобы наполнить его водой. Прибор прослужит долгий срок за счет встроенной защитной системы, которая автоматически выключает его, когда вода в баке заканчивается.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA 25Вт (ультразвуковой) белый/черный




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Характеристики
Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
5.5
Расход воды, мл/ч
280 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Развернуть
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
20 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA – надежная и высокопроизводительная ультразвуковая модель, обладающая изящным дизайном и компактными размерами. Прибор размещается на столе в помещении площадью не более 40 кв.м. Прозрачный бак для воды вмещает в себя 5.5 л. При расходе, не превышающем 280 мл/ч, такого объема хватит на многие часы непрерывного функционирования увлажнителя. Пользователям, которые хотят оградить себя от сухого воздуха не только днем, но и ночью, также понравится низкий уровень шума прибора, не превышающий 35 дБ. Увлажнитель воздуха Primera HUP-R3155-TA порадует расширенным функционалом и удобной настройкой интенсивности испарения. В данной модели присутствует гигростат, который позволит прибору поддерживать заданный уровень влажности в помещении. Благодаря верхнему заливу воды вам больше не придется нести резервуар на кухню или в ванную комнату для того, чтобы наполнить его водой. Прибор прослужит долгий срок за счет встроенной защитной системы, которая автоматически выключает его, когда вода в баке заканчивается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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