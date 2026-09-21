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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый

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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
13 ч
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700540
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
220
Продолжительность работы
13 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х17
Вес, кг.
1.44

Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый

Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-400E с ультразвуковым принципом действия поможет поддерживать благоприятный и здоровый микроклимат в помещении. Он оборудован вместительным резервуаром емкостью 4 литра, который при полном наполнении водой обеспечивает до 13 часов непрерывного увлажнения. На корпусе расположены панель управления с цифровым дисплеем, интуитивными сенсорными кнопками и индикаторами режимов. Таймер позволяет запрограммировать определенное время работы прибора. Среди прочих особенностей NeoClima NHL-400E отмечаются ночной режим, ароматизация воздуха и подсветка корпуса.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-400E 28Вт (ультразвуковой) белый




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
влажности, низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
4
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Развернуть
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
220
Продолжительность работы
13 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-400E с ультразвуковым принципом действия поможет поддерживать благоприятный и здоровый микроклимат в помещении. Он оборудован вместительным резервуаром емкостью 4 литра, который при полном наполнении водой обеспечивает до 13 часов непрерывного увлажнения. На корпусе расположены панель управления с цифровым дисплеем, интуитивными сенсорными кнопками и индикаторами режимов. Таймер позволяет запрограммировать определенное время работы прибора. Среди прочих особенностей NeoClima NHL-400E отмечаются ночной режим, ароматизация воздуха и подсветка корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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