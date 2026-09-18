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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L

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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 1
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 2
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 3
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 4
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 5
Увлажнитель Xiaomi Deerma Air Humidifier 5L DEM-F600 - фото 6
Увлажнитель Xiaomi Deerma Air Humidifier 5L DEM-F600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L - фото 5
  • Увлажнитель Xiaomi Deerma Air Humidifier 5L DEM-F600 - фото 6
  • Увлажнитель Xiaomi Deerma Air Humidifier 5L DEM-F600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296129
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
33х21х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L

Большой дисплей удобен для управления и отслеживания состояния воздуха, а его мягкая подсветка не раздражает глаза. Отслеживание и показ температуры помогает поддерживать наиболее комфортный микроклимат в помещении. Благодаря объему в 5 литров, увлажнитель Deerma может весь день проработать от одного резервуара, а большой дисплей, сенсорное управление и удобные настройки делают его отличным выбором для любителей комфорта простых вещей. Таймер можно включить нажатием на отдельную кнопку. Автоматическое включение ночного режима с наступлением темного времени суток гасит дисплей, чтобы не тревожить сон и обеспечить комфортный уровень влажности в течение всей ночи.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Большой дисплей удобен для управления и отслеживания состояния воздуха, а его мягкая подсветка не раздражает глаза. Отслеживание и показ температуры помогает поддерживать наиболее комфортный микроклимат в помещении. Благодаря объему в 5 литров, увлажнитель Deerma может весь день проработать от одного резервуара, а большой дисплей, сенсорное управление и удобные настройки делают его отличным выбором для любителей комфорта простых вещей. Таймер можно включить нажатием на отдельную кнопку. Автоматическое включение ночного режима с наступлением темного времени суток гасит дисплей, чтобы не тревожить сон и обеспечить комфортный уровень влажности в течение всей ночи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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