Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L
Большой дисплей удобен для управления и отслеживания состояния воздуха, а его мягкая подсветка не раздражает глаза. Отслеживание и показ температуры помогает поддерживать наиболее комфортный микроклимат в помещении. Благодаря объему в 5 литров, увлажнитель Deerma может весь день проработать от одного резервуара, а большой дисплей, сенсорное управление и удобные настройки делают его отличным выбором для любителей комфорта простых вещей. Таймер можно включить нажатием на отдельную кнопку. Автоматическое включение ночного режима с наступлением темного времени суток гасит дисплей, чтобы не тревожить сон и обеспечить комфортный уровень влажности в течение всей ночи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 Air Humidifier 5L