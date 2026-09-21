Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый
Защитить воздух в помещении площадью до 30 м2 от пересушивания способен ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347. Для удобства в использовании прибор оснащен световым индикатором. Интенсивность выхода пара можно устанавливать самостоятельно с помощью регулятора, расположенного на корпусе устройства, а специальное сопло на верхней части устройства позволяет направлять пар сразу в две стороны. Емкость съемного резервуара для воды составляет 4.5 л: такого объема хватит надолго, если учитывать, что расход ее составляет до 200 мл/ч. Не забывайте проверять уровень воды с помощью специальной шкалы и, в случае необходимости, доливать ее через специальное верхнее отверстие. Если же резервуар опустеет, прибор автоматически отключится. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347, чтобы дышать действительно свежим здоровым воздухом дома или в офисе. С VITEK жить легко и комфортно!
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый