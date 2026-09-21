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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 14
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 15
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 16
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 17
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 18
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 19
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 20
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 21
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 22
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 23
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 24
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
20 ч
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  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
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  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 18
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 19
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 20
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 21
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 22
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 23
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 24
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 25
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 26
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 27
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 28
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700564
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
200 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
20 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х19
Вес, кг.
2.6

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый

Защитить воздух в помещении площадью до 30 м2 от пересушивания способен ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347. Для удобства в использовании прибор оснащен световым индикатором. Интенсивность выхода пара можно устанавливать самостоятельно с помощью регулятора, расположенного на корпусе устройства, а специальное сопло на верхней части устройства позволяет направлять пар сразу в две стороны. Емкость съемного резервуара для воды составляет 4.5 л: такого объема хватит надолго, если учитывать, что расход ее составляет до 200 мл/ч. Не забывайте проверять уровень воды с помощью специальной шкалы и, в случае необходимости, доливать ее через специальное верхнее отверстие. Если же резервуар опустеет, прибор автоматически отключится. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347, чтобы дышать действительно свежим здоровым воздухом дома или в офисе. С VITEK жить легко и комфортно!

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2347 25Вт (ультразвуковой) белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
200 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Развернуть
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
20 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Защитить воздух в помещении площадью до 30 м2 от пересушивания способен ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347. Для удобства в использовании прибор оснащен световым индикатором. Интенсивность выхода пара можно устанавливать самостоятельно с помощью регулятора, расположенного на корпусе устройства, а специальное сопло на верхней части устройства позволяет направлять пар сразу в две стороны. Емкость съемного резервуара для воды составляет 4.5 л: такого объема хватит надолго, если учитывать, что расход ее составляет до 200 мл/ч. Не забывайте проверять уровень воды с помощью специальной шкалы и, в случае необходимости, доливать ее через специальное верхнее отверстие. Если же резервуар опустеет, прибор автоматически отключится. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2347, чтобы дышать действительно свежим здоровым воздухом дома или в офисе. С VITEK жить легко и комфортно!
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