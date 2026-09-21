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Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый

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Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 7
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
розовый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700561
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
розовый
Емкость резервуара для воды
1.3
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х16
Вес, кг.
1.58

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый

Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL станет настоящей находкой для детской комнаты и позволит ребенку самостоятельно управлять интенсивностью испарения воды. Он способен эффективно увлажнить воздух и сделать его более комфортным для дыхания на площади в 10 м?. Получив резервуар для воды емкостью 1.3 литра и механическое управление интенсивностью испарения, прибор испаряет в час порядка 100 мл воды и расходует не более 20 Вт электроэнергии. Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL располагает ресурсом воды в резервуаре примерно на 12 часов, после израсходования воды он самостоятельно выключится. Прибор испаряет воду по ультразвуковой технологии, именно благодаря этому он работает с минимальными энергозатратами и практически нулевым уровнем шума. Подсветка делает этот увлажнитель воздуха для детской также хорошим светильником-ночником.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
розовый
Емкость резервуара для воды
1.3
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL станет настоящей находкой для детской комнаты и позволит ребенку самостоятельно управлять интенсивностью испарения воды. Он способен эффективно увлажнить воздух и сделать его более комфортным для дыхания на площади в 10 м?. Получив резервуар для воды емкостью 1.3 литра и механическое управление интенсивностью испарения, прибор испаряет в час порядка 100 мл воды и расходует не более 20 Вт электроэнергии. Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL располагает ресурсом воды в резервуаре примерно на 12 часов, после израсходования воды он самостоятельно выключится. Прибор испаряет воду по ультразвуковой технологии, именно благодаря этому он работает с минимальными энергозатратами и практически нулевым уровнем шума. Подсветка делает этот увлажнитель воздуха для детской также хорошим светильником-ночником.
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Отзывы


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