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Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый

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Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 14
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Источник питания
есть
Продолжительность работы
до 14 ч
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, Автоотключение при отсутствии воды
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350 мл/ч
Гигростат
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
есть
Потребляемая мощность
30
Продолжительность работы
до 14 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х18
Вес, кг.
1.86

Описание товара Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый

Создать и поддерживать комфортный микроклимат поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха STARWIND SHC 1536. Увеличенный объём бака 5 л обеспечивает непрерывную работу в режиме увлажнения до 14 часов. Благодаря новому конструктивному решению высота подачи струи увлажненного воздуха может подниматься до 55- 60 см, тем самым обеспечивая равномерное распределение увлажненного воздуха по комнате и защищая от образования излишков влаги вокруг увлажнителя. увлажнить воздух и избежать появление конденсата вокруг прибора. Оптимальный круглогодичный уровень влажности для жилых и рабочих помещений 40-60. Если Вы заметили что-то из перечисленных ниже признаков у себя дома или на работе, рекомендуем как можно быстрее задуматься о приобретении увлажнителя воздуха: Сухость кожи, дискомфорт в носоглотке, резь в глазах Появление храпа или дискомфорта во время сна Ночная жажда Рассыхание мебели и напольных деревянных покрытий Чахнущие при регулярном поливе комнатные растения Помещение с низкой влажностью является благоприятной средой для жизнедеятельности вирусов, ведь именно в осенне-зимний период ежегодно происходят вспышки вирусных заболеваний у детей и взрослых. Во время летней духоты в охлажденном кондиционером помещении воздух также сухой, поэтому использование увлажнителя будет полезно. STARWIND расширил линейку приборов простым и удобным в управлении увлажнителем, в котором предусмотрено много полезных фишек: Верхний залив воды в резервуар Вместительный резервуар 5 литров Скорость увлажнения регулируется поворотом клавиши по часовой стрелке, что позволяет пользоваться прибором людям разного возраста Окно-индикатор уровня воды Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня Прорезиненные ножки защищают поверхность, на которой установлен увлажнитель от царапин и повреждений Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC 1536 до 25 м2. Создавайте правильный микроклимат дома и на работе круглый год вместе с увлажнителями STARWIND



Теги товара: ультразвуковые, белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, Автоотключение при отсутствии воды
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350 мл/ч
Гигростат
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
есть
Потребляемая мощность
30
Развернуть
Продолжительность работы
до 14 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Создать и поддерживать комфортный микроклимат поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха STARWIND SHC 1536. Увеличенный объём бака 5 л обеспечивает непрерывную работу в режиме увлажнения до 14 часов. Благодаря новому конструктивному решению высота подачи струи увлажненного воздуха может подниматься до 55- 60 см, тем самым обеспечивая равномерное распределение увлажненного воздуха по комнате и защищая от образования излишков влаги вокруг увлажнителя. увлажнить воздух и избежать появление конденсата вокруг прибора. Оптимальный круглогодичный уровень влажности для жилых и рабочих помещений 40-60. Если Вы заметили что-то из перечисленных ниже признаков у себя дома или на работе, рекомендуем как можно быстрее задуматься о приобретении увлажнителя воздуха: Сухость кожи, дискомфорт в носоглотке, резь в глазах Появление храпа или дискомфорта во время сна Ночная жажда Рассыхание мебели и напольных деревянных покрытий Чахнущие при регулярном поливе комнатные растения Помещение с низкой влажностью является благоприятной средой для жизнедеятельности вирусов, ведь именно в осенне-зимний период ежегодно происходят вспышки вирусных заболеваний у детей и взрослых. Во время летней духоты в охлажденном кондиционером помещении воздух также сухой, поэтому использование увлажнителя будет полезно. STARWIND расширил линейку приборов простым и удобным в управлении увлажнителем, в котором предусмотрено много полезных фишек: Верхний залив воды в резервуар Вместительный резервуар 5 литров Скорость увлажнения регулируется поворотом клавиши по часовой стрелке, что позволяет пользоваться прибором людям разного возраста Окно-индикатор уровня воды Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня Прорезиненные ножки защищают поверхность, на которой установлен увлажнитель от царапин и повреждений Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC 1536 до 25 м2. Создавайте правильный микроклимат дома и на работе круглый год вместе с увлажнителями STARWIND


Теги товара: ультразвуковые, белые
Самовывоз
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Отзывы


Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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