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Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847 купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847

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Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 1
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 2
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 3
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 4
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 5
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 6
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 7
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 8
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 9
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 10
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 11
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 12
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 13
Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель
Установка
настольный
Цвет
черный
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 4
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 5
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 6
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 7
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 8
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 9
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 10
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 11
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 12
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 13
  • Увлажнитель воздуха аромадиффузор, подсветка и таймер, 300мл, Аромамасло в ПОДАРОК, DASWERK, 456847 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720136
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип товара
Увлажнитель
Установка
настольный
Цвет
черный
Индикация
нет
Емкость резервуара для воды
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х17
Вес, г.
655

Описание товара Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847

Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме. Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает сети. Объем резервуара для воды 300 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип товара
Увлажнитель
Установка
настольный
Цвет
черный
Индикация
нет
Емкость резервуара для воды
0.3
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме. Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает сети. Объем резервуара для воды 300 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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