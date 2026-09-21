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Вентилятор колонный Ballu BFT-400W купить с доставкой в Москве
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Вентилятор колонный Ballu BFT-400W

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Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 1
Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 2
Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 1
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 2
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-400W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702847
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
82х28х27
Вес, кг.
3.2

Описание товара Вентилятор колонный Ballu BFT-400W

Вентиляторы BFT-400W относится к современному типу колонных вентиляторов, их преимущество - это максимальная эффективность, заключённая в эстетически безупречный и безопасный корпус. Удобная ручка для переноса вентилятора. Прибор имеет 3 режима работы (нормальный, естественный, ночной), 3 скоростных режима, а также широкий угол обдува.

Отзывы о товаре Вентилятор колонный Ballu BFT-400W




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентиляторы BFT-400W относится к современному типу колонных вентиляторов, их преимущество - это максимальная эффективность, заключённая в эстетически безупречный и безопасный корпус. Удобная ручка для переноса вентилятора. Прибор имеет 3 режима работы (нормальный, естественный, ночной), 3 скоростных режима, а также широкий угол обдува.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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