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Вентилятор напольный Ballu BFF-840 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Ballu BFF-840

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Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-840 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 790 руб.  4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643424
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
56х44х11
Вес, кг.
2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-840

Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-840




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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