Вентилятор напольный Ballu BFF-840
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%2 790 руб. 4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643424
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х44х11
Вес, кг.
2
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-840
Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Вентилятор Ballu BFF-840 отличается лаконичным оформлением в белом цвете и простотой в использовании. Благодаря осевому механизму с тремя лопастями он формирует освежающий воздушный поток и создает благоприятные условия в жаркое время года. На стойке расположены кнопки для включения/выключения и переключения между тремя скоростными режимами. Конструкция вентилятора предусматривает регулировку угла поворота и наклона, а также настройку высоты. Лопасти расположены за защитной металлической решеткой. Для удаленного управления в комплекте с Ballu BFF-840 поставляется пульт ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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