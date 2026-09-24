Top.Mail.Ru
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 1
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 2
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 3
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 4
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 5
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 6
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 7
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 8
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 9
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 10
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 11
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 12
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 1
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 2
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 3
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 4
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 5
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 6
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 7
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 8
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 9
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 10
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 11
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 12
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
8 230 руб.  12 590 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
8 230 руб. -35%
12 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
45х45х17
Вес, кг.
13.3

Описание товара Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB

Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей). Высокопроизводительные мобильные промышленные вентиляторы серии BIF служат для проветривания помещений, обеспечения циркуляции воздуха, а также направленного обдува. Вентиляторы имеют удобную регулировку угла наклона корпуса с удобной фиксацией барашковыми винтами. Легкий и прочный металлический корпус, и надежные алюминиевые лопасти обеспечивают долгий срок службы. Специальные элементы для намотки кабеля повышают удобство использования и хранения. Опоры приборов имеют упругие насадки, которые снижают шум и вибрации при эксплуатации. Часто используются в больших помещениях совместно с другой климатической техникой — обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей, так как сильно повышают эффективность её работы. Мобильный промышленный вентилятор BIF-10S применяется в помещениях, в которых следует улучшить вентиляцию или увеличить циркуляцию воздуха, не затрачивая при этом много энергии. Высокая производительность – 10000 м?/ч. Энергоэффективный двигатель, при работе на максимальных оборотах, потребляет всего 100 Вт. Лучшее решение для создания мощного направленного воздушного потока в любом направлении.

Отзывы о товаре Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей). Высокопроизводительные мобильные промышленные вентиляторы серии BIF служат для проветривания помещений, обеспечения циркуляции воздуха, а также направленного обдува. Вентиляторы имеют удобную регулировку угла наклона корпуса с удобной фиксацией барашковыми винтами. Легкий и прочный металлический корпус, и надежные алюминиевые лопасти обеспечивают долгий срок службы. Специальные элементы для намотки кабеля повышают удобство использования и хранения. Опоры приборов имеют упругие насадки, которые снижают шум и вибрации при эксплуатации. Часто используются в больших помещениях совместно с другой климатической техникой — обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей, так как сильно повышают эффективность её работы. Мобильный промышленный вентилятор BIF-10S применяется в помещениях, в которых следует улучшить вентиляцию или увеличить циркуляцию воздуха, не затрачивая при этом много энергии. Высокая производительность – 10000 м?/ч. Энергоэффективный двигатель, при работе на максимальных оборотах, потребляет всего 100 Вт. Лучшее решение для создания мощного направленного воздушного потока в любом направлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор промышленный Ballu BIF-10SB - купить по цене 8230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...