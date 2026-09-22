Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Sonnen FE-45A, 45см, 120Вт, 3 скорости, черный
Вентилятор напольный SONNEN FE-45A предназначен для создания комфортной прохлады в доме, обеспечивая эффективное охлаждение даже в просторных помещениях. Этот вентилятор является решением для поддержания приятного микроклимата благодаря мощности 120 Вт, трём скоростям обдува и регулировке направления воздушного потока в вертикальной плоскости. Устройство служит для безопасного использования: лопасти диаметром 45 см защищены надежной решеткой, а металлическая подставка обеспечивает устойчивость. Компактные размеры — высота 53 см и вес 5,1 кг — делают вентилятор мобильным и удобным в эксплуатации. Вентилятор напольный SONNEN FE-45A является альтернативой мобильному кондиционеру и охладителю воздуха, сочетая эффективность, простоту управления с пультом и возможность комфортного охлаждения в жаркие дни.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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