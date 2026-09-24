Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 820 руб. 5 940 руб.
В наличии
Код товара: 696676
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Загружаем...
3 820 руб. -36%
5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
45
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х16
Вес, кг.
6.8
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-1006W (НС-1602080) - сочетает в себе удобную конструкцию с 5-ю лопастями и минималистический дизайн, который подойдёт для любого интерьера. Составной корпус позволяет выбрать оптимальную высоту прибора из 3-ех возможных, его легко трансформировать в настольный или напольный вариант. Усиленная защитная решётка и утяжелённое основание вентилятора EFF-1006W делает эксплуатацию прибора максимально безопасной, в том числе и в детских комнатах. Современный мотор имеет увеличенный срок службы и дарит невероятный комфорт благодаря своей УЛЬТРА тихой работе. Матовый корпус Snow White ассоциируется с зимней прохладой и свежестью, а покрытие Soft Touch не скользит при переноске.
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-1006W (НС-1602080) - сочетает в себе удобную конструкцию с 5-ю лопастями и минималистический дизайн, который подойдёт для любого интерьера. Составной корпус позволяет выбрать оптимальную высоту прибора из 3-ех возможных, его легко трансформировать в настольный или напольный вариант. Усиленная защитная решётка и утяжелённое основание вентилятора EFF-1006W делает эксплуатацию прибора максимально безопасной, в том числе и в детских комнатах. Современный мотор имеет увеличенный срок службы и дарит невероятный комфорт благодаря своей УЛЬТРА тихой работе. Матовый корпус Snow White ассоциируется с зимней прохладой и свежестью, а покрытие Soft Touch не скользит при переноске.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - этот товар вы можете купить по цене 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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