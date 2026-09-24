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Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB

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Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 1
Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 2
Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 1
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 2
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
4 180 руб.  7 130 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
4 180 руб. -41%
7 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Размеры в упаковке, см
58х55х16
Вес, кг.
6

Описание товара Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB

Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей).

Отзывы о товаре Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Описание
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор промышленный Ballu BIF-8BB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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