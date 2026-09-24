Top.Mail.Ru
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 1
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 2
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 3
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 1
  • Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 2
  • Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 3
  • Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
8 960 руб.  16 630 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
8 960 руб. -46%
16 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, м
1.05х0.25х0.25
Вес, кг.
3.6

Описание товара Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W

Безлопастной вентилятор Electrolux EFB-1205W создает оптимальный микроклимат в помещении, объединяя функции охлаждения и увлажнения. Технология Cold Cycle позволяет эффективно и бережно снижать температуру на несколько градусов за счет естественного гидроохлаждения. С заботой о вас, прибор оснащен тремя скоростными режимами и широким углом обдува. Сенсорная панель управления, LED-дисплей, пульт ДУ и таймер на отключение до 12 часов обеспечивают максимальное удобство и комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Безлопастной вентилятор Electrolux EFB-1205W создает оптимальный микроклимат в помещении, объединяя функции охлаждения и увлажнения. Технология Cold Cycle позволяет эффективно и бережно снижать температуру на несколько градусов за счет естественного гидроохлаждения. С заботой о вас, прибор оснащен тремя скоростными режимами и широким углом обдува. Сенсорная панель управления, LED-дисплей, пульт ДУ и таймер на отключение до 12 часов обеспечивают максимальное удобство и комфорт в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...