Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%8 960 руб. 16 630 руб.
В наличии
Код товара: 696660
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 960 руб. -46%
16 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.05х0.25х0.25
Вес, кг.
3.6
Описание товара Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
Безлопастной вентилятор Electrolux EFB-1205W создает оптимальный микроклимат в помещении, объединяя функции охлаждения и увлажнения. Технология Cold Cycle позволяет эффективно и бережно снижать температуру на несколько градусов за счет естественного гидроохлаждения. С заботой о вас, прибор оснащен тремя скоростными режимами и широким углом обдува. Сенсорная панель управления, LED-дисплей, пульт ДУ и таймер на отключение до 12 часов обеспечивают максимальное удобство и комфорт в использовании.
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Безлопастной вентилятор Electrolux EFB-1205W создает оптимальный микроклимат в помещении, объединяя функции охлаждения и увлажнения. Технология Cold Cycle позволяет эффективно и бережно снижать температуру на несколько градусов за счет естественного гидроохлаждения. С заботой о вас, прибор оснащен тремя скоростными режимами и широким углом обдува. Сенсорная панель управления, LED-дисплей, пульт ДУ и таймер на отключение до 12 часов обеспечивают максимальное удобство и комфорт в использовании.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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