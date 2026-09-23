Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%4 410 руб. 7 840 руб.
В наличии
Код товара: 643429
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 410 руб. -44%
7 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х45х17
Вес, кг.
4.8
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 650 руб. 7 130 руб.1163 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-901N
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитВентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV400...
-
В наличииЦена 4 730 руб. 6 730 руб.1183 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1005
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
-
В наличииЦена 6 280 руб. 9 020 руб.1570 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
-
В наличииЦена 8 230 руб. 12 590 руб.2058 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
-
В наличииЦена 8 960 руб. 16 630 руб.2240 руб. в СплитВентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
-
В наличииЦена 11 460 руб. 23 750 руб.2865 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
-
В наличииЦена 28 491 руб. 42 750 руб.7123 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-20DB
Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D – стоимость товара 4410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D