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Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB

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Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 1
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Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 11
Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 12
Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 13
Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 1
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 2
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 3
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 4
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 5
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 6
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 7
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 8
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 9
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 10
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 11
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 12
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 13
  • Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
11 460 руб.  23 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696627
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
80х74х25
Вес, кг.
14.2

Описание товара Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB

Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей). Высокопроизводительные мобильные промышленные вентиляторы серии BIF служат для проветривания помещений, обеспечения циркуляции воздуха, а также направленного обдува. Вентиляторы имеют удобную регулировку угла наклона корпуса с удобной фиксацией барашковыми винтами. Легкий и прочный металлический корпус, и надежные алюминиевые лопасти обеспечивают долгий срок службы. Специальные элементы для намотки кабеля повышают удобство использования и хранения. Опоры приборов имеют упругие насадки, которые снижают шум и вибрации при эксплуатации. Часто используются в больших помещениях совместно с другой климатической техникой — обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей, так как сильно повышают эффективность её работы. Мобильный промышленный вентилятор BIF-12D применяется в помещениях, в которых следует улучшить вентиляцию или увеличить циркуляцию воздуха, не затрачивая при этом много энергии. При производительности 12500 м?/ч прибор потребляет всего 190 Вт. Корпус прибора имеет функцию вращения на 360 градусов, обеспечивая мощный воздушный поток в любом направлении. Для удобства использования вентилятор оснащается специальными элементами для фиксации кабеля на корпусе.

Отзывы о товаре Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей). Высокопроизводительные мобильные промышленные вентиляторы серии BIF служат для проветривания помещений, обеспечения циркуляции воздуха, а также направленного обдува. Вентиляторы имеют удобную регулировку угла наклона корпуса с удобной фиксацией барашковыми винтами. Легкий и прочный металлический корпус, и надежные алюминиевые лопасти обеспечивают долгий срок службы. Специальные элементы для намотки кабеля повышают удобство использования и хранения. Опоры приборов имеют упругие насадки, которые снижают шум и вибрации при эксплуатации. Часто используются в больших помещениях совместно с другой климатической техникой — обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей, так как сильно повышают эффективность её работы. Мобильный промышленный вентилятор BIF-12D применяется в помещениях, в которых следует улучшить вентиляцию или увеличить циркуляцию воздуха, не затрачивая при этом много энергии. При производительности 12500 м?/ч прибор потребляет всего 190 Вт. Корпус прибора имеет функцию вращения на 360 градусов, обеспечивая мощный воздушный поток в любом направлении. Для удобства использования вентилятор оснащается специальными элементами для фиксации кабеля на корпусе.
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Доставка
Отзывы


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