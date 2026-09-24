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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005

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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 7
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 4
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 5
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 6
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 7
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
4 730 руб.  6 730 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005
4 730 руб. -30%
6 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный, настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х18
Вес, кг.
6.1

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005

Напольный, настольный; осевой; мощность 45 Вт; лопасти 40 см; количество скоростей 3; управление механическое; вращающийся корпус.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный, настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный, настольный; осевой; мощность 45 Вт; лопасти 40 см; количество скоростей 3; управление механическое; вращающийся корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - данный товар вы можете купить по цене 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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