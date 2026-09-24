Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%4 730 руб. 6 730 руб.
В наличии
Код товара: 661200
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Загружаем...
4 730 руб. -30%
6 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный, настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х18
Вес, кг.
6.1
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005
Напольный, настольный; осевой; мощность 45 Вт; лопасти 40 см; количество скоростей 3; управление механическое; вращающийся корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Тип установки
напольный, настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Напольный, настольный; осевой; мощность 45 Вт; лопасти 40 см; количество скоростей 3; управление механическое; вращающийся корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1005 - данный товар вы можете купить по цене 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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