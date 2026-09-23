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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i

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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 2
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 7
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 4
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 5
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 6
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 7
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 280 руб.  9 020 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
6 280 руб. -30%
9 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i

Напольный, осевой, мощность 45 Вт, лопасти 40 см, количество скоростей 3, управление механическое, вращающийся корпус, таймер, пульт ДУ, дисплей.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
126
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный, осевой, мощность 45 Вт, лопасти 40 см, количество скоростей 3, управление механическое, вращающийся корпус, таймер, пульт ДУ, дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1002i – стоимость товара 6280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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