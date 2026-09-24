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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W

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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 1
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 2
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 3
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 4
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 5
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 6
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 7
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 8
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 4
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 5
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 6
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 7
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 8
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
5 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Высота, см
138
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х15
Вес, кг.
6.9

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W

Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - современный прибор с расширенными функциональными возможностями, в котором все продумано до мелочей. Для максимального комфорта и удобства управления вентилятор имеет пульт ДУ и LED дисплей, что позволит регулировать режимы работы и выставлять таймер до 15 часов дистанционно, а отзывчивое сенсорное управление доставит эстетическое удовольствие при управлении функциями на корпусе прибора. Высокотехнологичный мотор с функцией Long- fe Work не только гарантирует увеличенный срок службы прибора - до 10 лет, но и повышает уровень комфорта с УЛЬТРА-тихой работой. Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - это надежный инструмент в борьбе против летнего зноя и изысканное дополнение к любому интерьеру.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
138
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - современный прибор с расширенными функциональными возможностями, в котором все продумано до мелочей. Для максимального комфорта и удобства управления вентилятор имеет пульт ДУ и LED дисплей, что позволит регулировать режимы работы и выставлять таймер до 15 часов дистанционно, а отзывчивое сенсорное управление доставит эстетическое удовольствие при управлении функциями на корпусе прибора. Высокотехнологичный мотор с функцией Long- fe Work не только гарантирует увеличенный срок службы прибора - до 10 лет, но и повышает уровень комфорта с УЛЬТРА-тихой работой. Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - это надежный инструмент в борьбе против летнего зноя и изысканное дополнение к любому интерьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W - стоимость товара 5060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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