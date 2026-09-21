Вентилятор напольный Ballu BFF-815W
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-815W
Вентилятор напольный BALLU BFF-815W (НС-1695862) – надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 мощные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами – вы легко сможете подобрать оптимальный. Отличительные особенности: • Пониженный уровень шума; • Устойчивость благодаря утяжеленному основанию; • 3 скорости работы; • Комфортная регулировка высоты до 1,3 метра; • Интуитивно понятная панель управления.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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