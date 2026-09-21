Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703047
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х60х45
Вес, кг.
7.2
Описание товара Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный
Напольный вентилятор Neoclima RSF-5000 — доступный и безопасный для здоровья способ освежиться в жару, не перегружая счётчик и ваш бюджет. Он хорошо обдувает всю площадь комнаты или офиса, создавая эффект открытого окна.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор Neoclima RSF-5000 — доступный и безопасный для здоровья способ освежиться в жару, не перегружая счётчик и ваш бюджет. Он хорошо обдувает всю площадь комнаты или офиса, создавая эффект открытого окна.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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