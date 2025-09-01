Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)
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Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%7 110 руб. 11 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
33 см
Мощность
15 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х18
Вес, кг.
4
Описание товара Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)
Напольный вентилятор MI Smart Standing Fan 2, белый. 5 и 7 лопастей в форме крыльев - секрет более мягкого воздушного потока. Два слоя лопастей вентилятора вращаются одновременно, увеличивая воздушный поток для более мощного охлаждения. Благодаря более широкому диапазону действия двойные лопасти также обеспечивают более мягкий трехмерный воздушный поток.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
33 см
Мощность
15 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
100
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Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор MI Smart Standing Fan 2, белый. 5 и 7 лопастей в форме крыльев - секрет более мягкого воздушного потока. Два слоя лопастей вентилятора вращаются одновременно, увеличивая воздушный поток для более мощного охлаждения. Благодаря более широкому диапазону действия двойные лопасти также обеспечивают более мягкий трехмерный воздушный поток.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Достоинства:
Комментарий:
хороший вентилятор, не сказать что бесшумный, но в ночном режиме почти не слышно
Достоинства:
Комментарий:
действительно бесшумный, на 1 мощности только по занавески определить модно работу вентилятора. на 3 мощность не включаем, сильно дует, и звук громче , но все равно тише многих до этого. и да, очень устойчивый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вентилятор, я в восторге. Сборка лёгкая, к Алисе подключилось моментально после регистрации в приложении ми хоум. Голосовое управление класс. Мощность хорошая, тихий! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вентилятор, красивый. Работает от сети, есть поворот, наклон/подъем, две высоты, 3 скорости и ночной режим, таймер. Доставили быстро, в целости. Легко собрать/ разобрать, можно при необходимости мыть лопасти. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
вентилятор отличный!красивый,стильный,мощный и не громоздкий. кучу времени потратила на его подключение к приложению. поставила регион Россия - модель появилась,но не подключалась . Помогла переустановка приложения. В умном доме с Алисой добавила аккаунт xiaomi и когда удалось подключить вентилятор к Mi Home , Алиса сама дала знать о появлении нового устройства . Если долго мучаться -что-нибудь получится
Достоинства:
Комментарий:
Купили вентилятор для комнаты, в которую не можем поставить кондиционер. Спас нас летом :) Поклонница техники Xiaomi и вентилятор не подвел. Есть разные режимы, ставили на ночной: работает бесшумно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Жарким летом вентилятор очень помог! Сделан хорошо, удобно пользоваться через приложение!
Достоинства:
Комментарий:
Классный изящный вентилятор, после доставки проверила и спрятала до лета!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, выглядит прилично, на первой скорости не шумит, к Алисе подходит
Достоинства:
Комментарий:
Приложение MiHome какое то кривое, без русского языка, не подключал.
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)
Достоинства:
Комментарий:
хороший вентилятор, не сказать что бесшумный, но в ночном режиме почти не слышно
Достоинства:
Комментарий:
действительно бесшумный, на 1 мощности только по занавески определить модно работу вентилятора. на 3 мощность не включаем, сильно дует, и звук громче , но все равно тише многих до этого. и да, очень устойчивый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вентилятор, я в восторге. Сборка лёгкая, к Алисе подключилось моментально после регистрации в приложении ми хоум. Голосовое управление класс. Мощность хорошая, тихий! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вентилятор, красивый. Работает от сети, есть поворот, наклон/подъем, две высоты, 3 скорости и ночной режим, таймер. Доставили быстро, в целости. Легко собрать/ разобрать, можно при необходимости мыть лопасти. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
вентилятор отличный!красивый,стильный,мощный и не громоздкий. кучу времени потратила на его подключение к приложению. поставила регион Россия - модель появилась,но не подключалась . Помогла переустановка приложения. В умном доме с Алисой добавила аккаунт xiaomi и когда удалось подключить вентилятор к Mi Home , Алиса сама дала знать о появлении нового устройства . Если долго мучаться -что-нибудь получится
Достоинства:
Комментарий:
Купили вентилятор для комнаты, в которую не можем поставить кондиционер. Спас нас летом :) Поклонница техники Xiaomi и вентилятор не подвел. Есть разные режимы, ставили на ночной: работает бесшумно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Жарким летом вентилятор очень помог! Сделан хорошо, удобно пользоваться через приложение!
Достоинства:
Комментарий:
Классный изящный вентилятор, после доставки проверила и спрятала до лета!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, выглядит прилично, на первой скорости не шумит, к Алисе подходит
Достоинства:
Комментарий:
Приложение MiHome какое то кривое, без русского языка, не подключал.