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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)

10 Отзывы
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 1
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 2
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 1
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 2
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
7 110 руб.  11 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543587
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
33 см
Мощность
15 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х18
Вес, кг.
4

Описание товара Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)

Напольный вентилятор MI Smart Standing Fan 2, белый. 5 и 7 лопастей в форме крыльев - секрет более мягкого воздушного потока. Два слоя лопастей вентилятора вращаются одновременно, увеличивая воздушный поток для более мощного охлаждения. Благодаря более широкому диапазону действия двойные лопасти также обеспечивают более мягкий трехмерный воздушный поток.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL)

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший вентилятор, не сказать что бесшумный, но в ночном режиме почти не слышно
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
действительно бесшумный, на 1 мощности только по занавески определить модно работу вентилятора. на 3 мощность не включаем, сильно дует, и звук громче , но все равно тише многих до этого. и да, очень устойчивый.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Арина О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вентилятор, я в восторге. Сборка лёгкая, к Алисе подключилось моментально после регистрации в приложении ми хоум. Голосовое управление класс. Мощность хорошая, тихий! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вентилятор, красивый. Работает от сети, есть поворот, наклон/подъем, две высоты, 3 скорости и ночной режим, таймер. Доставили быстро, в целости. Легко собрать/ разобрать, можно при необходимости мыть лопасти. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дана С.

Достоинства:


Комментарий:
вентилятор отличный!красивый,стильный,мощный и не громоздкий. кучу времени потратила на его подключение к приложению. поставила регион Россия - модель появилась,но не подключалась . Помогла переустановка приложения. В умном доме с Алисой добавила аккаунт xiaomi и когда удалось подключить вентилятор к Mi Home , Алиса сама дала знать о появлении нового устройства . Если долго мучаться -что-нибудь получится
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Кристина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купили вентилятор для комнаты, в которую не можем поставить кондиционер. Спас нас летом :) Поклонница техники Xiaomi и вентилятор не подвел. Есть разные режимы, ставили на ночной: работает бесшумно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жарким летом вентилятор очень помог! Сделан хорошо, удобно пользоваться через приложение!
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный изящный вентилятор, после доставки проверила и спрятала до лета!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, выглядит прилично, на первой скорости не шумит, к Алисе подходит
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2022
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приложение MiHome какое то кривое, без русского языка, не подключал.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вентиляторы напольные
Диаметр лопастей
33 см
Мощность
15 Вт
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл/пластик
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
100
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор MI Smart Standing Fan 2, белый. 5 и 7 лопастей в форме крыльев - секрет более мягкого воздушного потока. Два слоя лопастей вентилятора вращаются одновременно, увеличивая воздушный поток для более мощного охлаждения. Благодаря более широкому диапазону действия двойные лопасти также обеспечивают более мягкий трехмерный воздушный поток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший вентилятор, не сказать что бесшумный, но в ночном режиме почти не слышно
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
действительно бесшумный, на 1 мощности только по занавески определить модно работу вентилятора. на 3 мощность не включаем, сильно дует, и звук громче , но все равно тише многих до этого. и да, очень устойчивый.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Арина О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вентилятор, я в восторге. Сборка лёгкая, к Алисе подключилось моментально после регистрации в приложении ми хоум. Голосовое управление класс. Мощность хорошая, тихий! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вентилятор, красивый. Работает от сети, есть поворот, наклон/подъем, две высоты, 3 скорости и ночной режим, таймер. Доставили быстро, в целости. Легко собрать/ разобрать, можно при необходимости мыть лопасти. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дана С.

Достоинства:


Комментарий:
вентилятор отличный!красивый,стильный,мощный и не громоздкий. кучу времени потратила на его подключение к приложению. поставила регион Россия - модель появилась,но не подключалась . Помогла переустановка приложения. В умном доме с Алисой добавила аккаунт xiaomi и когда удалось подключить вентилятор к Mi Home , Алиса сама дала знать о появлении нового устройства . Если долго мучаться -что-нибудь получится
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Кристина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купили вентилятор для комнаты, в которую не можем поставить кондиционер. Спас нас летом :) Поклонница техники Xiaomi и вентилятор не подвел. Есть разные режимы, ставили на ночной: работает бесшумно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жарким летом вентилятор очень помог! Сделан хорошо, удобно пользоваться через приложение!
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный изящный вентилятор, после доставки проверила и спрятала до лета!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, выглядит прилично, на первой скорости не шумит, к Алисе подходит
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2022
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приложение MiHome какое то кривое, без русского языка, не подключал.


Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU, белый (BHR4828GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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