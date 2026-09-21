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Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU)

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Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 1
Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 2
Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 3
Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 4
Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 5
Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
24
Количество скоростей
4
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 1
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 2
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 3
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 4
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 5
  • Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714466
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
24
Количество скоростей
4
Ширина, см
21
Высота, см
114
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.23х0.21
Вес, кг.
4.4

Описание товара Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU)

Колонный вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 BHR8846EU в корпусе белой расцветки оборудован лопастями особой формы, которые эффективно охлаждают воздух и создают низкий уровень шума (до 63 дБ). Модель предназначена для напольного размещения и рассчитана на помещения площадью до 35 м?. Управление вентилятором электронное. Модель подключается к электрической сети и потребляет 69 Вт. Максимальная скорость воздушного потока — 23 м?/ч. Ее можно регулировать — всего предусмотрено четыре режима. Вентилятор оснащен таймером отключения, режимом «Бриз», ночным режимом с пониженным уровнем шума. Корпус, лопасти и решетка изготовлены из пластика. Длина сетевого кабеля вентилятора составляет 1,5 м. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно.

Отзывы о товаре Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
24
Количество скоростей
4
Ширина, см
21
Высота, см
114
Страна производитель
Китай
Описание
Колонный вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 BHR8846EU в корпусе белой расцветки оборудован лопастями особой формы, которые эффективно охлаждают воздух и создают низкий уровень шума (до 63 дБ). Модель предназначена для напольного размещения и рассчитана на помещения площадью до 35 м?. Управление вентилятором электронное. Модель подключается к электрической сети и потребляет 69 Вт. Максимальная скорость воздушного потока — 23 м?/ч. Ее можно регулировать — всего предусмотрено четыре режима. Вентилятор оснащен таймером отключения, режимом «Бриз», ночным режимом с пониженным уровнем шума. Корпус, лопасти и решетка изготовлены из пластика. Длина сетевого кабеля вентилятора составляет 1,5 м. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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