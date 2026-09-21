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Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый

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Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 1
Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 2
Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 3
Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
65
Количество скоростей
4
Диаметр лопастей, см
44.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
  • Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 1
  • Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 2
  • Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 3
  • Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700520
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
65
Количество скоростей
4
Диаметр лопастей, см
44.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
Ширина, см
52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х52х13
Вес, кг.
5.19

Описание товара Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый

Вентилятор Centek CT-5023 защитит вас от летней жары, наполнив комнату приятной прохладой. Стильный напольный прибор с устойчивой основой можно отрегулировать по высоте и наклону, повернуть под прямым углом. 5 лопастей закрыты решеткой, внутрь которой не попадет тюль, а ребенок не сможет причинить себе вред. Прибор Centek CT-5023 с четырьмя скоростями оснащен кнопками управления на корпусе и пультом. Вы можете включить таймер до 7.5 часов или активировать бесшумный ночной режим. Простой в управлении вентилятор стильно впишется в любой интерьер, не потеряет устойчивости на ковре с большим ворсом или неровном полу.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Centek CT-5023 65Вт скоростей:4 ПДУ белый




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
65
Количество скоростей
4
Диаметр лопастей, см
44.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое, пульт ДУ
Развернуть
Ширина, см
52
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Centek CT-5023 защитит вас от летней жары, наполнив комнату приятной прохладой. Стильный напольный прибор с устойчивой основой можно отрегулировать по высоте и наклону, повернуть под прямым углом. 5 лопастей закрыты решеткой, внутрь которой не попадет тюль, а ребенок не сможет причинить себе вред. Прибор Centek CT-5023 с четырьмя скоростями оснащен кнопками управления на корпусе и пультом. Вы можете включить таймер до 7.5 часов или активировать бесшумный ночной режим. Простой в управлении вентилятор стильно впишется в любой интерьер, не потеряет устойчивости на ковре с большим ворсом или неровном полу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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