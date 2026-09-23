Вентилятор напольный Ballu BFF-807
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%2 790 руб. 4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
62
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х56
Вес, кг.
2
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-807
Вентилятор Ballu BFF-807 обеспечивает высокую эффективность вентиляции в помещении и создание комфортного климата в жаркое время года. Осевой механизм с лопастями при вращении формирует интенсивный поток воздуха. В модели есть три скоростных режима на выбор. С помощью таймера можно запрограммировать время работы до 7.5 часов. Вентилятор Ballu BFF-807 оснащен электронным управлением на корпусе и поставляется в комплекте с пультом ДУ. В конструкции предусмотрены автоматический поворот с вращением головной части и регулировка высоты стойки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
62
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Вентилятор Ballu BFF-807 обеспечивает высокую эффективность вентиляции в помещении и создание комфортного климата в жаркое время года. Осевой механизм с лопастями при вращении формирует интенсивный поток воздуха. В модели есть три скоростных режима на выбор. С помощью таймера можно запрограммировать время работы до 7.5 часов. Вентилятор Ballu BFF-807 оснащен электронным управлением на корпусе и поставляется в комплекте с пультом ДУ. В конструкции предусмотрены автоматический поворот с вращением головной части и регулировка высоты стойки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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