Вентилятор напольный Ballu BFF-907
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-907
Напольный вентилятор Ballu BFF-907 в стильном черном корпусе подходит для помещений площадью до 24 м?. Он быстро охлаждает воздух и создает комфортный микроклимат. Пять лопастей диаметром 40 см каждая создают мощный и равномерный воздушный поток. Вентилятор работает тихо и не мешает отдыху. Три скорости позволяют выбрать подходящий режим для комфортного обдува в любое время суток. Регулировка высоты помогает настроить устройство под рост пользователя и интерьер. Это делает использование удобным. Наклон направляет поток воздуха в нужную сторону, повышая комфорт в помещении. Горизонтальное вращение корпуса равномерно распределяет свежий воздух по комнате. Это исключает появление сквозняков. Круглое устойчивое основание надежно фиксирует вентилятор на полу и предотвращает опрокидывание во время работы. Механическое управление с привычными кнопками упрощает настройку скорости. Это удобно для всех пользователей, включая пожилых.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб. 3 800 руб.825 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 130 руб.1045 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
-
В наличииЦена 4 410 руб. 7 840 руб.1103 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
-
В наличииЦена 4 650 руб. 7 130 руб.1163 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-901N
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитВентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV400...
-
В наличииЦена 4 730 руб. 6 730 руб.1183 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1005
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
-
В наличииЦена 6 280 руб. 9 020 руб.1570 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
-
В наличииЦена 8 230 руб. 12 590 руб.2058 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
-
В наличииЦена 8 960 руб. 16 630 руб.2240 руб. в СплитВентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
-
В наличииЦена 28 491 руб. 42 750 руб.7123 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-20DB
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-907