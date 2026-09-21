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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK

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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 7
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 8
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 9
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 7
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 8
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 9
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702843
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
43
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х14
Вес, кг.
4.8

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK

Напольный вентилятор Ballu BFF-860R выполнен в лаконичном PREMIUM BLACK дизайне и эффективно охлаждает помещение. Благодаря аэродинамичной форме лопастей прибор имеет пониженный уровень шума, а ночной режим позволяет комфортно использовать вентилятор во время сна. Для вашего удобства прибор оснащен пультом дистанционного управления и LED-индикацией, имеет расширенный функционал: 3 режима работы, 3 уровня скорости и таймер. Устойчивое основание Heavy Base предотвращает случайное опрокидывание вентилятора. Усиленная защитная решетка с двумя ребрами жесткости надежно защищает от попадания внутрь посторонних предметов является максимально безопасной. Прибор изготовлен из экологически чистых материалов и соответствует европейским стандартам, что подтверждает его высокое качество и безопасность.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-860R PREMIUM BLACK




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
43
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Ballu BFF-860R выполнен в лаконичном PREMIUM BLACK дизайне и эффективно охлаждает помещение. Благодаря аэродинамичной форме лопастей прибор имеет пониженный уровень шума, а ночной режим позволяет комфортно использовать вентилятор во время сна. Для вашего удобства прибор оснащен пультом дистанционного управления и LED-индикацией, имеет расширенный функционал: 3 режима работы, 3 уровня скорости и таймер. Устойчивое основание Heavy Base предотвращает случайное опрокидывание вентилятора. Усиленная защитная решетка с двумя ребрами жесткости надежно защищает от попадания внутрь посторонних предметов является максимально безопасной. Прибор изготовлен из экологически чистых материалов и соответствует европейским стандартам, что подтверждает его высокое качество и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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