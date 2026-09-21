Top.Mail.Ru
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 1
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 2
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 3
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702986
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
56х48х43
Вес, кг.
4.8

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый

Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...