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Вентилятор напольный DUX DX-40B купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный DUX DX-40B

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Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 1
Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 2
Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 3
Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 1
  • Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 2
  • Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 3
  • Вентилятор напольный DUX DX-40B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор напольный DUX DX-40B
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
56х43х43
Вес, кг.
3.15

Описание товара Вентилятор напольный DUX DX-40B

Напольный вентилятор DUX серии DX-40B предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата даже в самый жаркий день. Вентилятор расположен на устойчивом основании круглой формы. 5-лопастная крыльчатка создает мощный поток воздуха. Прибор оснащен 3-ступенчатой регулировкой скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Наклонно-поворотная конструкция позволяет создавать направленный поток воздуха.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный DUX DX-40B




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Характеристики
Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Напольный вентилятор DUX серии DX-40B предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата даже в самый жаркий день. Вентилятор расположен на устойчивом основании круглой формы. 5-лопастная крыльчатка создает мощный поток воздуха. Прибор оснащен 3-ступенчатой регулировкой скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Наклонно-поворотная конструкция позволяет создавать направленный поток воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный DUX DX-40B - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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