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Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725

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Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702848
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
60
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х12
Вес, кг.
3.05

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725

Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, а его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
60
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный Ballu BFF-801 работает максимально тихо, так как оснащен 5 аэродинамичными лопастями, помогающими реализовывать технологию SLEEP WELL. Прибор имеет эргономичную панель управления, поэтому прост и безопасен в использовании. Вентилятор работает в 3 скоростных режимах: вы легко сможете подобрать наиболее оптимальный. Важная особенность прибора — крестовое основание с повышенной устойчивостью, что достигается за счет увеличенной длины перекладин. Вентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов, а его качество и безопасность подтверждаются сертификатами соответствия европейским стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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