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Вентилятор напольный Ballu BFF-802 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Ballu BFF-802

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Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 4
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 5
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 7
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 8
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 9
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 10
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 7
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 8
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 9
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 10
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-802 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 340 руб.  3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643421
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
43
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-802

Напольный, осевой, мощность 42 Вт, лопасти 34 см, количество скоростей 3, управление механическое, вращающийся корпус.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-802




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
42
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
35
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
43
Высота, см
130
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный, осевой, мощность 42 Вт, лопасти 34 см, количество скоростей 3, управление механическое, вращающийся корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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