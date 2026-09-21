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Наушники Havit H655BT Beige купить с доставкой в Москве
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Наушники Havit H655BT Beige

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Наушники Havit H655BT Beige - фото 1
Наушники Havit H655BT Beige - фото 2
Наушники Havit H655BT Beige - фото 3
Наушники Havit H655BT Beige - фото 4
Наушники Havit H655BT Beige - фото 5
Наушники Havit H655BT Beige - фото 6
Наушники Havit H655BT Beige - фото 7
Наушники Havit H655BT Beige - фото 8
Наушники Havit H655BT Beige - фото 9
Наушники Havit H655BT Beige - фото 10
Наушники Havit H655BT Beige - фото 11
Наушники Havit H655BT Beige - фото 12
Наушники Havit H655BT Beige - фото 13
Наушники Havit H655BT Beige - фото 14
Наушники Havit H655BT Beige - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 1
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 2
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 3
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 4
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 5
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 6
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 7
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 8
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 9
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 10
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 11
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 12
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 13
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 14
  • Наушники Havit H655BT Beige - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702300
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
260

Описание товара Наушники Havit H655BT Beige

Наушники Havit — это идеальное сочетание стиля и технологий для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Эти накладные беспроводные наушники выполнены в элегантном бежевом цвете и обладают современными характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Благодаря технологии Bluetooth, наушники обеспечивают стабильное беспроводное соединение, позволяя насладиться свободой движения без лишних проводов. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, делая их удобным вариантом для звонков и видеоконференций. Особое внимание стоит уделить системе активного шумоподавления, которая значительно улучшает восприятие звука, изолируя внешние шумы и позволяя полностью погрузиться в музыку или подкаст. Это делает наушники Havit отличным выбором как для поездок, так и для работы в шумных условиях. Одной из ключевых характеристик является впечатляющее время работы на одном заряде — целых 76 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без необходимости частой подзарядки. Выбирая наушники Havit, вы получаете стильный аксессуар и надежного спутника на каждый день, который порадует вас качественным звуком и продуманным функционалом.

Отзывы о товаре Наушники Havit H655BT Beige




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Havit — это идеальное сочетание стиля и технологий для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Эти накладные беспроводные наушники выполнены в элегантном бежевом цвете и обладают современными характеристиками, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Благодаря технологии Bluetooth, наушники обеспечивают стабильное беспроводное соединение, позволяя насладиться свободой движения без лишних проводов. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, делая их удобным вариантом для звонков и видеоконференций. Особое внимание стоит уделить системе активного шумоподавления, которая значительно улучшает восприятие звука, изолируя внешние шумы и позволяя полностью погрузиться в музыку или подкаст. Это делает наушники Havit отличным выбором как для поездок, так и для работы в шумных условиях. Одной из ключевых характеристик является впечатляющее время работы на одном заряде — целых 76 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без необходимости частой подзарядки. Выбирая наушники Havit, вы получаете стильный аксессуар и надежного спутника на каждый день, который порадует вас качественным звуком и продуманным функционалом.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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