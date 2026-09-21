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Наушники Havit H652BT Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Havit H652BT Black

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Наушники Havit H652BT Black - фото 2
Наушники Havit H652BT Black - фото 3
Наушники Havit H652BT Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Havit H652BT Black - фото 1
  • Наушники Havit H652BT Black - фото 2
  • Наушники Havit H652BT Black - фото 3
  • Наушники Havit H652BT Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702299
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
230

Описание товара Наушники Havit H652BT Black

Представляем вашему вниманию наушники Havit, которые станут идеальным выбором для ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники обладают стильным черным дизайном и современными функциями, которые обеспечат первоклассное звучание и удобство использования. Характеристики: - Тип беспроводного соединения: Bluetooth, что обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами без лишних проводов. - Цвет: элегантный черный, который добавит стильности вашему образу. - Бренд: Havit, гарантирующий качество и надежность. - Тип конструкции: накладные, обеспечивающие комфортное ношение в течение длительного времени. - Микрофон: встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без использования дополнительных устройств. - Время работы на одном заряде: впечатляющие 23 часа, что позволяет наслаждаться музыкой целый день без необходимости подзарядки. - Система активного шумоподавления: помогает избавиться от внешних шумов и сосредоточиться на музыке. - Складная конструкция: удобна для хранения и транспортировки, что делает их идеальными спутниками в путешествиях и поездках. Наушники Havit — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание новейших технологий, удобства и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Наушники Havit H652BT Black




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники Havit, которые станут идеальным выбором для ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные накладные наушники обладают стильным черным дизайном и современными функциями, которые обеспечат первоклассное звучание и удобство использования. Характеристики: - Тип беспроводного соединения: Bluetooth, что обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами без лишних проводов. - Цвет: элегантный черный, который добавит стильности вашему образу. - Бренд: Havit, гарантирующий качество и надежность. - Тип конструкции: накладные, обеспечивающие комфортное ношение в течение длительного времени. - Микрофон: встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без использования дополнительных устройств. - Время работы на одном заряде: впечатляющие 23 часа, что позволяет наслаждаться музыкой целый день без необходимости подзарядки. - Система активного шумоподавления: помогает избавиться от внешних шумов и сосредоточиться на музыке. - Складная конструкция: удобна для хранения и транспортировки, что делает их идеальными спутниками в путешествиях и поездках. Наушники Havit — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание новейших технологий, удобства и стильного дизайна.
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