Наушники Havit H630BT Pro Pink
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Havit H630BT Pro Pink
Havit представляет стильные и функциональные беспроводные накладные наушники в элегантном розовом цвете. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Основная особенность модели — беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для звонков и видео-чатов. Вы оцените систему активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без лишних помех. Съемный кабель дает дополнительное удобство и гибкость в использовании — легко подключите наушники напрямую к устройству, когда это необходимо. Эти наушники разработаны с учётом длительных сессий прослушивания: время работы на одном заряде составляет впечатляющие 50 часов. Это позволит вам наслаждаться любимыми треками и подкастами на протяжении нескольких дней без необходимости поиска зарядного устройства. Havit продолжает радовать своих покупателей сочетанием передовых технологий и продуманного дизайна. Эти наушники станут вашим верным спутником в повседневной жизни.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Havit H630BT Pro Pink