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Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый

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Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 3
Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 4
Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 1
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 2
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 3
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 4
  • Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702276
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
197

Описание товара Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый

Наушники Panasonic представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для прослушивания музыки, звонков и многого другого. Эти накладные наушники сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая превосходное качество звука и комфорт при использовании. Серый цвет придает наушникам изысканность и универсальность, что позволяет им гармонично вписываться в любой стиль. Беспроводное подключение по технологии Bluetooth обеспечивает свободу движений и избавляет от необходимости управляться с проводами, а отсоединяемый кабель предоставляет дополнительную гибкость в использовании устройства. Встроенный микрофон делает эти наушники отличным выбором для телефонных разговоров, видеоконференций и голосовых команд. Независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе или в дороге, наушники Panasonic обеспечат надежное и четкое звучание. Являясь продукцией авторитетного бренда Panasonic, эти наушники гарантируют долговечность и высокое качество исполнения, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей. Наслаждайтесь беспроводной свободой и кристально чистым звуком с наушниками Panasonic!

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RB-HX220BEES серый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для прослушивания музыки, звонков и многого другого. Эти накладные наушники сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая превосходное качество звука и комфорт при использовании. Серый цвет придает наушникам изысканность и универсальность, что позволяет им гармонично вписываться в любой стиль. Беспроводное подключение по технологии Bluetooth обеспечивает свободу движений и избавляет от необходимости управляться с проводами, а отсоединяемый кабель предоставляет дополнительную гибкость в использовании устройства. Встроенный микрофон делает эти наушники отличным выбором для телефонных разговоров, видеоконференций и голосовых команд. Независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе или в дороге, наушники Panasonic обеспечат надежное и четкое звучание. Являясь продукцией авторитетного бренда Panasonic, эти наушники гарантируют долговечность и высокое качество исполнения, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей. Наслаждайтесь беспроводной свободой и кристально чистым звуком с наушниками Panasonic!
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