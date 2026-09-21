Тостер Starwind ST4107 750Вт белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тостер Starwind ST4107 750Вт белый
Тостер StarWind — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна. Благодаря мощности 750 Вт и двум отделениям, он позволяет одновременно приготовить два хрустящих тоста. Интеллектуальные функции, такие как автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование, обеспечивают равномерное поджаривание ломтиков любого размера. Тостер выполнен из качественного пластика белого цвета, что добавляет кухне современный и аккуратный вид. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для вашего желания. Наличие кнопки отмены делает управление процессом приготовления еще более гибким. Съемный поддон для крошек облегчает чистку устройства, обеспечивая дополнительный комфорт в эксплуатации. Благодаря весу всего 1,03 кг, тостер легко перемещать и хранить. Тостер StarWind — это удачное сочетание простоты использования и необходимых возможностей для ежедневного приготовления вкусных тостов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитТостер Zelmer ZTS7386 WHITE
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитТостер Philips HD2581/00
-
В наличииЦена 2 740 руб. 4 680 руб.685 руб. в СплитТостер Leonord LE-1730
-
В наличииЦена 2 910 руб. 5 310 руб.728 руб. в СплитТостер Leonord LE-1731D
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитТостер Leonord LE-1902/1 RETRO
-
В наличииЦена 3 990 руб. 4 050 руб.998 руб. в СплитТостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитТостер Leonord LE-1901/1 RETRO
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитТостер Philips HD2640/10 белый
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитТостер Leonord LE-1906/1 RETRO
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитТостер Bosch TAT5P420
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитТостер Leonord LE-1913 RETRO
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Отзывы о товаре Тостер Starwind ST4107 750Вт белый