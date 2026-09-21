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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue

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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 9
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 10
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 10
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702069
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х18х4
Вес, г.
260

Описание товара Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue

Наушники JBL JR 320BT представляют собой накладные беспроводные наушники, которые обеспечивают высокое качество звука и комфорт при использовании. Наушники JBL JR 320BT оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое подключение к вашему устройству. Мембрана 30 мм обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, что позволяет наслаждаться качественным звуком в любых музыкальных жанрах. Наушники JBL JR 320BT имеют ограничение громкости 85 Дб, что делает их безопасными для использования даже в шумных местах. Время работы наушников составляет до 50 часов, что позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой зарядки. Наушники JBL JR 320BT имеют вес всего 122 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Корпус наушников выполнен из пластика и искусственной кожи, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Наушники JBL JR 320BT оснащены функцией родительского контроля, что позволяет контролировать время использования наушников и ограничивать громкость звука. Наушники JBL JR 320BT имеют синий цвет, что делает их стильными и привлекательными. В целом, наушники JBL JR 320BT являются отличным выбором для тех, кто ценит качество звука, комфорт и безопасность при использовании.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники JBL JR 320BT представляют собой накладные беспроводные наушники, которые обеспечивают высокое качество звука и комфорт при использовании. Наушники JBL JR 320BT оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое подключение к вашему устройству. Мембрана 30 мм обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, что позволяет наслаждаться качественным звуком в любых музыкальных жанрах. Наушники JBL JR 320BT имеют ограничение громкости 85 Дб, что делает их безопасными для использования даже в шумных местах. Время работы наушников составляет до 50 часов, что позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой зарядки. Наушники JBL JR 320BT имеют вес всего 122 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Корпус наушников выполнен из пластика и искусственной кожи, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Наушники JBL JR 320BT оснащены функцией родительского контроля, что позволяет контролировать время использования наушников и ограничивать громкость звука. Наушники JBL JR 320BT имеют синий цвет, что делает их стильными и привлекательными. В целом, наушники JBL JR 320BT являются отличным выбором для тех, кто ценит качество звука, комфорт и безопасность при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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