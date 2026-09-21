Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTBLU) Blue
Наушники JBL JR 320BT представляют собой накладные беспроводные наушники, которые обеспечивают высокое качество звука и комфорт при использовании. Наушники JBL JR 320BT оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое подключение к вашему устройству. Мембрана 30 мм обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, что позволяет наслаждаться качественным звуком в любых музыкальных жанрах. Наушники JBL JR 320BT имеют ограничение громкости 85 Дб, что делает их безопасными для использования даже в шумных местах. Время работы наушников составляет до 50 часов, что позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой зарядки. Наушники JBL JR 320BT имеют вес всего 122 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Корпус наушников выполнен из пластика и искусственной кожи, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Наушники JBL JR 320BT оснащены функцией родительского контроля, что позволяет контролировать время использования наушников и ограничивать громкость звука. Наушники JBL JR 320BT имеют синий цвет, что делает их стильными и привлекательными. В целом, наушники JBL JR 320BT являются отличным выбором для тех, кто ценит качество звука, комфорт и безопасность при использовании.
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