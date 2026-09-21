Top.Mail.Ru
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702063
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
930

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple

JBL Flip 7 - непревзойденный звук JBL, который путешествует с нами, куда бы мы ни пошли. Потому что музыка не имеет границ, и мы тоже не должны их иметь. Независимо от того, устраиваем ли мы пляжную вечеринку, отдыхаем на заднем дворе или создаем настроение для уютного вечера дома, динамик Flip 7 создан для того, чтобы улучшить любой опыт, куда бы нас ни забросила жизнь. И теперь наш фирменный звук стал больше и смелее, чем когда-либо, благодаря технологии JBL AI Sound Boost.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Flip 7 - непревзойденный звук JBL, который путешествует с нами, куда бы мы ни пошли. Потому что музыка не имеет границ, и мы тоже не должны их иметь. Независимо от того, устраиваем ли мы пляжную вечеринку, отдыхаем на заднем дворе или создаем настроение для уютного вечера дома, динамик Flip 7 создан для того, чтобы улучшить любой опыт, куда бы нас ни забросила жизнь. И теперь наш фирменный звук стал больше и смелее, чем когда-либо, благодаря технологии JBL AI Sound Boost.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PUR) Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...