Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink
JBL представляет стильную и компактную портативную акустику, идеально подходящую для использования в любом месте. Благодаря весу всего 0,26 кг, эту колонку легко брать с собой в дорогу. Мощность 7 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, а моно аудиосистема с 45 мм ВЧ-динамиком делает её идеальной для прослушивания любимой музыки. Оборудована аккумулятором ёмкостью 1400 мА·ч, эта колонка способна работать до 12 часов без необходимости подзарядки. Встроенный Li-Ion аккумулятор надежно поддерживает её работу, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает быстроту и простоту подключения к различным устройствам. Этот яркий розовый гаджет отлично впишется в стиль своего владельца, сочетая в себе прочность металла и легкость пластика. Даже при такой компактности, колонка обладает высокой функциональностью и чистотой воспроизводимого звука без необходимости использования линейного AUX входа. Портативная колонка от JBL станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или домашних вечеринках, добавляя ритма и хорошего настроения в любую ситуацию.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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