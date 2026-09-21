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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink

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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 10
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 10
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702032
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
930

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink

Портативная акустика JBL в стильном розовом цвете представляет собой идеальное сочетание мощного звучания и компактности. С весом всего 0,56 кг, эта колонка легко поместится в рюкзак или сумку, что делает ее идеальным выбором для путешествий и прогулок. Обладая мощностью в 25 Вт, устройство обеспечивает качественный моно звук, поддерживаемый двумя динамиками. Акустическая система оснащена двумя полосами, что придаёт звуку глубину и насыщенность. Благодаря высокому отношению сигнал/шум в 80 дБ, вы насладитесь чистыми и четкими аудио-треками. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.4, что обеспечивает стабильное соединение с устройствами и позволяет наслаждаться музыкой на расстоянии. Питание колонки осуществляется от аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что гарантирует до 14 часов непрерывной работы, идеальных для долгих поездок или вечеринок на свежем воздухе. Li-Ion аккумулятор заряжается быстро и надежно, предоставляя вам возможность не беспокоиться о нехватке энергии. Эта портативная колонка от JBL станет прекрасным дополнением к любому мероприятию, благодаря своему яркому дизайну и исключительному качеству звука.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL в стильном розовом цвете представляет собой идеальное сочетание мощного звучания и компактности. С весом всего 0,56 кг, эта колонка легко поместится в рюкзак или сумку, что делает ее идеальным выбором для путешествий и прогулок. Обладая мощностью в 25 Вт, устройство обеспечивает качественный моно звук, поддерживаемый двумя динамиками. Акустическая система оснащена двумя полосами, что придаёт звуку глубину и насыщенность. Благодаря высокому отношению сигнал/шум в 80 дБ, вы насладитесь чистыми и четкими аудио-треками. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.4, что обеспечивает стабильное соединение с устройствами и позволяет наслаждаться музыкой на расстоянии. Питание колонки осуществляется от аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что гарантирует до 14 часов непрерывной работы, идеальных для долгих поездок или вечеринок на свежем воздухе. Li-Ion аккумулятор заряжается быстро и надежно, предоставляя вам возможность не беспокоиться о нехватке энергии. Эта портативная колонка от JBL станет прекрасным дополнением к любому мероприятию, благодаря своему яркому дизайну и исключительному качеству звука.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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