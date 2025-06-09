Смартфон Realme 14 Pro 5G 8/256Gb White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14 Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%27 640 руб. 38 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14 Pro
Цвет
белый
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
573
Описание товара Смартфон Realme 14 Pro 5G 8/256Gb White
Realme 14 Pro 5G - это защищенный смартфон с изогнутым экраном 120 Гц и уникальным жемчужным дизайном. Он оснащен мощным процессором MediaTek D7300 Energy и батареей 6000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Снимайте яркие фото на камеру 50 Мп и наслаждайтесь плавной работой в играх.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14 Pro
Цвет
белый
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Развернуть
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Realme 14 Pro 5G - это защищенный смартфон с изогнутым экраном 120 Гц и уникальным жемчужным дизайном. Он оснащен мощным процессором MediaTek D7300 Energy и батареей 6000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Снимайте яркие фото на камеру 50 Мп и наслаждайтесь плавной работой в играх.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Месяц пользуюсь работает все четко и быстро без тормозов и думок каких-то
Комментарий:
Сразу проверил умеет плавать или нет, четыре раза проверил в в ванной, больше не стал, жалко, все огонь, работает класс, рекламы как там кто то писал, что много её, вообще нет, в отличии от xiaomi со своим хайпером.Вообщем круто
Достоинства:
Отличная камера
Комментарий:
Телефон, который прекрасно подходит для съемок. Я в свое время долго мучилась со вспышками, потому что никакая из них не давала нужного эффекта без пересветов, а тут она как бы радиально устроена, за счет чего на фото получается мягкий свет, лучше всего это выглядит на портретах.
Достоинства:
Внешний вид поражает, батарею держит долго
Комментарий:
Купил смартфон и был удивляет что был к комплекте чехол и мощная зарядка на 45 Вт, так же внешне что с переди что с зади телефон выглядит просто прелестно, в телефоне есть хорошие камеры для хороших фото и есть видео в 60 фпс что не может не радовать. В целом телефон хороший с нормальными камерой и большой батареей, 100% рекомендую к покупке за такую цену!
Достоинства:
Аккумулятор
Комментарий:
Сам работаю пеший курьер, после 5 часов работы из 100% до 70%, или после 6 часов 65%, доволен. Перешел из Realme 8, с 2021 доставлял почти более 4000. Поэтому решил и выбрал Realme второй срок, мне понравилось хороший бренд.
Камера вообще не снимаю и игры не играю.
Достоинства:
камера
Комментарий:
Для любителей фотографировать и фотографироваться отлично подойдет. Я часто уличную съемку веду, снимки хорошего качества получаются, плюс есть специальная функция, чтобы объекты ненужные из кадра убрать, частенько пользуюсь.
Смартфон Realme 14 Pro 5G 8/256Gb White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Realme 14 Pro 5G 8/256Gb White
Достоинства:
Месяц пользуюсь работает все четко и быстро без тормозов и думок каких-то
Комментарий:
Сразу проверил умеет плавать или нет, четыре раза проверил в в ванной, больше не стал, жалко, все огонь, работает класс, рекламы как там кто то писал, что много её, вообще нет, в отличии от xiaomi со своим хайпером.Вообщем круто
Достоинства:
Отличная камера
Комментарий:
Телефон, который прекрасно подходит для съемок. Я в свое время долго мучилась со вспышками, потому что никакая из них не давала нужного эффекта без пересветов, а тут она как бы радиально устроена, за счет чего на фото получается мягкий свет, лучше всего это выглядит на портретах.
Достоинства:
Внешний вид поражает, батарею держит долго
Комментарий:
Купил смартфон и был удивляет что был к комплекте чехол и мощная зарядка на 45 Вт, так же внешне что с переди что с зади телефон выглядит просто прелестно, в телефоне есть хорошие камеры для хороших фото и есть видео в 60 фпс что не может не радовать. В целом телефон хороший с нормальными камерой и большой батареей, 100% рекомендую к покупке за такую цену!
Достоинства:
Аккумулятор
Комментарий:
Сам работаю пеший курьер, после 5 часов работы из 100% до 70%, или после 6 часов 65%, доволен. Перешел из Realme 8, с 2021 доставлял почти более 4000. Поэтому решил и выбрал Realme второй срок, мне понравилось хороший бренд.
Камера вообще не снимаю и игры не играю.
Достоинства:
камера
Комментарий:
Для любителей фотографировать и фотографироваться отлично подойдет. Я часто уличную съемку веду, снимки хорошего качества получаются, плюс есть специальная функция, чтобы объекты ненужные из кадра убрать, частенько пользуюсь.