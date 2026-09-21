Мойка воздуха Vitek VT-8556
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Характеристики
Описание товара Мойка воздуха Vitek VT-8556
Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 – удобное устройство серого цвета, которое применяется для очистки и увлажнения воздуха. Модель можно устанавливать в спальне, гостиной, детской, офисе или общественном помещении площадью до 25 м?. Устройство работает от стандартной электросети и потребляет 25 Вт. Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 оснащен емкостью для воды объемом 2 л. При расходе 150 мл/ч продолжительность непрерывной работы составляет 13 ч. Модель оснащена фильтром НЕРА, которые улавливает мельчайшие частицы пыли, аллергены и бактерии. С помощью электронной панели управления можно регулировать скорость работы. С помощью таймера можно установить необходимое время отключения. Контроль обеспечивают световые индикаторы работы и низкого уровня воды. Для перемещения по комнате есть встроенная ручка.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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