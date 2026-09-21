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Мойка воздуха Vitek VT-8556 купить с доставкой в Москве
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Мойка воздуха Vitek VT-8556

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Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 1
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 2
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 3
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 4
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 5
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 6
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 7
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 8
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 9
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 10
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 11
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 12
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 13
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 14
Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
серый
Источник питания
сеть
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 1
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 2
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 3
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 4
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 5
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 6
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 7
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 8
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 9
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 10
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 11
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 12
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 13
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 14
  • Мойка воздуха Vitek VT-8556 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700557
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мойка воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
серый
Индикация
работы
Фильтры
воздушный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х26
Вес, кг.
3.38

Описание товара Мойка воздуха Vitek VT-8556

Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 – удобное устройство серого цвета, которое применяется для очистки и увлажнения воздуха. Модель можно устанавливать в спальне, гостиной, детской, офисе или общественном помещении площадью до 25 м?. Устройство работает от стандартной электросети и потребляет 25 Вт. Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 оснащен емкостью для воды объемом 2 л. При расходе 150 мл/ч продолжительность непрерывной работы составляет 13 ч. Модель оснащена фильтром НЕРА, которые улавливает мельчайшие частицы пыли, аллергены и бактерии. С помощью электронной панели управления можно регулировать скорость работы. С помощью таймера можно установить необходимое время отключения. Контроль обеспечивают световые индикаторы работы и низкого уровня воды. Для перемещения по комнате есть встроенная ручка.

Отзывы о товаре Мойка воздуха Vitek VT-8556




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мойка воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
серый
Индикация
работы
Фильтры
воздушный
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 – удобное устройство серого цвета, которое применяется для очистки и увлажнения воздуха. Модель можно устанавливать в спальне, гостиной, детской, офисе или общественном помещении площадью до 25 м?. Устройство работает от стандартной электросети и потребляет 25 Вт. Увлажнитель воздуха Vitek VT-8556 оснащен емкостью для воды объемом 2 л. При расходе 150 мл/ч продолжительность непрерывной работы составляет 13 ч. Модель оснащена фильтром НЕРА, которые улавливает мельчайшие частицы пыли, аллергены и бактерии. С помощью электронной панели управления можно регулировать скорость работы. С помощью таймера можно установить необходимое время отключения. Контроль обеспечивают световые индикаторы работы и низкого уровня воды. Для перемещения по комнате есть встроенная ручка.
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Доставка
Отзывы


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