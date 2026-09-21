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Очиститель воздуха VITEK VT-8553 купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха VITEK VT-8553

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Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 1
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 2
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 3
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 4
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 5
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 6
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 7
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 8
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 9
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 10
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 11
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 12
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 13
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 14
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 15
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 16
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 17
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 18
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 19
Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 1
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 2
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 3
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 4
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 5
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 6
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 7
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 8
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 9
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 10
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 11
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 12
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 13
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 14
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 15
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 16
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 17
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 18
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 19
  • Очиститель воздуха VITEK VT-8553 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700555
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
HEPA
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
2.3

Описание товара Очиститель воздуха VITEK VT-8553

Создать в помещении площадью 20 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8553. Простое и понятное электронное управление позволяет легко выбрать одну из трех скоростей работы прибора, идеально подходящую именно вам. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Красивая LED-подсветка корпуса в процессе работы прибора способствует созданию в комнате особенно уютной атмосферы.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха VITEK VT-8553




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
HEPA
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Создать в помещении площадью 20 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8553. Простое и понятное электронное управление позволяет легко выбрать одну из трех скоростей работы прибора, идеально подходящую именно вам. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Красивая LED-подсветка корпуса в процессе работы прибора способствует созданию в комнате особенно уютной атмосферы.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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