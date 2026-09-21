Очиститель воздуха VITEK VT-8553
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700555
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
HEPA
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
2.3
Описание товара Очиститель воздуха VITEK VT-8553
Создать в помещении площадью 20 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8553. Простое и понятное электронное управление позволяет легко выбрать одну из трех скоростей работы прибора, идеально подходящую именно вам. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Красивая LED-подсветка корпуса в процессе работы прибора способствует созданию в комнате особенно уютной атмосферы.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
HEPA
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Создать в помещении площадью 20 м2 идеальный микроклимат способен очиститель воздуха VITEK VT-8553. Простое и понятное электронное управление позволяет легко выбрать одну из трех скоростей работы прибора, идеально подходящую именно вам. Благодаря системе фильтрации с НЕРА-фильтром, устройство очищает воздух от дыма, частиц пыли и бактерий, обеспечивая идеальные условия для жизни или работы. Красивая LED-подсветка корпуса в процессе работы прибора способствует созданию в комнате особенно уютной атмосферы.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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